محللة سياسية: نتنياهو يريد الوصول لنقطة تستلزم انخراط أمريكا وبريطانيا في الميدان

قالت هند الضاوي الكاتبة والمحللة السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفذ مشروعًا أمريكيًا بريطانيًا في المقام الأول، مشددة على أن الخلاف بين نتيناهو وبيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب محاولة طرح جانتس نفسه بديلا في حالة سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية.

نتياهو لا يريد التخلص من حماس

وأضافت «الضاوي»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن نتياهو لا يريد التخلص من حماس والقبض على قادتها أو عودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي نقطة مفصلية، لأن نتنياهو لا يريد عودة الأسرى، ولكنه يريد أن يحافظ على استمرار الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نتنياهو يريد استمرار الحرب ووصولها لنقطة تستلزم الانخراط الأمريكي البريطاني الكامل في الميدان، مؤكدة أن ما نشهده الفترة الحالية في الشرق الأوسط هو جزء من مشروع كبير وهو مشروع الشرق الأوسط.