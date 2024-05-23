خبير بـ«المصري للفكر والدراسات»: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين يعد انتصارا سياسيا

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن غضب إسرائيل بسبب اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بفلسطين كدولة، لأن القرار يتعارض مع رغبتها، لافتًا إلى أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنه نجح في إفشال حلم إقامة الدولة الفلسطينية، ويعمل بكل جهده منذ توليه السلطة على تحقيق هذا الهدف، وبذل كل جهوده للحفاظ على تقسيم الفلسطينيين وعدم تحقيق دولة فلسطينية.

إسرائيل تحاول الآن أن تحمي فكرتها

وشدد «عسيلة»، خلال لقائه عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه أي تصريحات وبيانات تتعلق بالدولة الفلسطينية ضد سياسة ورغبة نتنياهو، موضحًا أن اليمين المتطرف الإسرائيلي لا يريد فقط تصفية القضية الفلسطينية ولكنه يريد أن يبيد الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول الآن أن تحمي فكرتها من الاعتراف الدولي.

اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين

وأشار إلى أن اعتراف الدولة الأوروبية بفلسطين كدولة يعني أنهم ينحازون لنفس الرؤية التي عبرت عنه مصر منذ اليوم الأول، موضحًا أن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين يعني انتصار سياسي كبير للفلسطينيين وانتصار لرؤية الدولة المصرية وضربة قاسمة لإسرائيل.