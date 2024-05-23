9500 طلب لاستخراج شهادات بيانات للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

شهدت المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء الشرقية، إقبالا كثيفا من المواطنين لاستخراج شهادات البيانات والتصالح على مخالفات البناء، للاستفادة من قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء.

9 آلاف طلب لاستخراج شهادة بيانات

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية استقبلت 9509 طلبات من المواطنين لاستخراج شهادة بيانات التصالح، تضمنت 9215 طلبا مقدما من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و87 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و207 طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

تيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من تقديم التيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم الطلبات لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه يسمح بالتقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات.

وأكد المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة.