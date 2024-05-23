الكشف على 54 ألف مريض عيون من الأولى بالرعاية في الشرقية

أعلنت جمعية الأورمان بالشرقية الكشف الطبي على أكثر من 54 ألف مريض عيون من غير القادرين على مستوى القرى والمراكز، منذ بداية عملها بالمحافظة وحتى الآن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق والمراكز الطبية المتخصصة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

إجراء 11 ألف عملية جراحية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى الكشف الطبي على 54 ألفا و782 مريضا، وإجراء أكثر من 11 ألف عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، فضلا عن تسليم عدد 20 ألفا و729 نظارة طبية

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بمسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.

وأضاف أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.