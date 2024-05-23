5 مستندات مطلوبة للاشتراك في تمويل «فاتحة خير».. يصل لـ200 ألف جنيه

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن بنك ناصر الاجتماعي، طرح منتجًا جديدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر باسم «فاتحة خير»، يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معًا من سن 21 حتى 60 عامًا، في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.

تفاصيل مبادرة «فاتحة خير»

وأشار المركز في جراف نشره عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مبادرة «فاتحة خير» تستهدف مشروعات تجارية وصناعية وخدمية ومنزلية وإنتاجا حيوانيا، مشيرا إلى أن تفاصيل المشروع كالتالي:

- المستفيدون تتراوح أعمارهم بين 21-60 عاما.

- التمويل من 4 آلاف وحتى 200 ألف جنيه.

- مدة التمويل من سنة حتى سنتين.

- السداد على أقساط شهرية.

المستندات المطلوبة

ولفت المركز إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- صورة البطاقة الشخصية .

- عقد ايجار السكن .

- إيصال مرافق حديث.

- الرقم التأميني مطبوع.

- محل المشروع.

ولفت المركز إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين.