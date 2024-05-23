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بروتوكول تعاون بين «المتحدة» و«تريد فير» في مجال الرياضات الإلكترونية

كتب:

ماهر هنداوي
04:51 م | الخميس 23 مايو 2024
جانب من المؤتمر على هامش توقيع البروتوكول

جانب من المؤتمر على هامش توقيع البروتوكول

أصدر الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بيانا صحفيا اليوم الخميس، يعلن فيه عن بعض تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون ورعاية، من شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة تريد فير، لاتحاد الرياضات الإلكترونية.

أنشطة متميزة في مجال الرياضات الإلكترونية

من جانبه، أشاد الإعلامي شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بإعلان شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فير عن تعاونهما مع الاتحاد لإقامة أنشطة متميزة في مجال الرياضات الإلكترونية.

وقال رئيس الاتحاد المصري لـ الرياضات الإلكترونية، إن عددا كبيرا من أنشطة متميزة في مجال الرياضات الإلكترونية، سوف تشهدها الدورة المقبلة لمعرض ومؤتمر«Cairo ict 2024» التي تُقام في شهر نوفمبر 2024.

الارتقاء والنهوض بالرياضات الإلكترونية

أوضح عبد الباقي، في بيان صحفي أصدره الاتحاد اليوم الخميس، إن تعاون الكيانين العملاقين «الشركة المتحدة، وشركة تريد فير» يُعد إعلاء للشرعية القانونية وحوكمة الرياضة الإلكترونية، حين خططوا للدخول في هذا المجال كان من خلال قنواته الشرعية وهو الاتحاد المعنى بالرياضة الإلكترونية، والذى لا يمنع أي دعم عن عناصر الرياضات الإلكترونية فى سبيل الارتقاء والنهوض بها، وذلك فى ظل دعم كبير من جانب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لهذه الرياضة التى جذبت إليها غالبية شباب مصر والعالم.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.