ضياء رشوان: مصر حريصة على تأكيد عدم جدية إسرائيل في التفاوض

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مجلس الحرب في إسرائيل نتيجة ضغوط كثيفة عليه، ومنها ردود الفعل المصرية القوية، دعا إلى العودة لطاولة المفاوضات، وإسرائيل تعد مسودة جديدة للاتفاق مع حماس، منوها بأن إسرائيل تحاول أن تلوح بأن التقصير ليس من جانبها من خلال هذه التحركات.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن مصر حريصة أن تؤكد أن إسرائيل غير جادة في التفاوض، ولو كانت هناك جدية من جانب إسرائيل كان سيتم التوصل لاتفاق.

إسرائيل تسرب معلومات غير حقيقية بشأن مصر

وقال، إن حركة حماس عندما أعلنت الموافقة على الاقتراح بشأن وقف إطلاق النار، أعلنت إسرائيل في نفس اليوم عدم الموافقة على المسودة وبعدها دخلت وبدأت تسرب معلومات بأن مصر تلاعبت بالمسودة، وهذا غير حقيقي.

وعن تقرير «CNN» المسيء لمصر، قال: «التقرير من الناحية المهنية خاطئ، لأن المفاوضات بها 4 أطراف، وهي مصر وإسرائيل وأمريكا وإسرائيل، ولو كان التقرير صحيحا لأيدته مثلا أمريكا أو إسرائيل ولكن هذا لم يحدث».

وأردف: «وارد مثلا يكون التقرير صحيحا لو طرف واحد من الأطراف أيده، ولذلك لا يليق بمواقع صحفية كبرى أن تعتمد على مصادر مجهلة، فمصر دخلت وخاضت جميع الوساطات السابقة في الحروب الإسرائيلية على غزة».

بدون الطرف المصري والقطري لا يوجد وسطاء

وعن التهديد المصري بالانسحاب من المفاوضات بين مصر وحماس، قال: «مصر لوحت بالانسحاب بسبب استمرار حالة التشكيك وإشاعة الأكاذيب لإفساد جو المفاوضات.. الجانب الإسرائيلي منذ أسابيع قليلة هاجم الطرف القطري، ثم الآن يهاجم الطرف المصري.. وبدون الطرف المصري والقطري لا يوجد وسطاء يتحدثون مع أمريكا وإسرائيل وحماس، وبالتالي لن تكون هناك مفاوضات أصلا».