خلطة سحرية لتنظيف البلاط والسيراميك.. «هيرجع كأنه جديد»

بدأ العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك، وتبحث العديد من السيدات عن الوصفات السحرية التي تعمل على إزالة البقع من السيراميك والبلاط، بمكونات متوفرة في المنزل، لذك نستعرض في هذا التقرير وصفات مختلفة تعمل على إزالة البقع من السيراميك.

وصفات لتنظيف السيراميك والبلاط

يمكن تنظيف الأرضيات بعدة وصفات سحرية منها استخدام كوب من الخل الأبيض وكوب من الماء وملعقة صغيرة من مسحوق البيكربونات وعصير، حيث يجب أن نقوم بمزج الخل الأبيض والماء في وعاء صغير، وبعد ذلك، نضيف ملعقة صغيرة من مسحوق البيكربونات ونضيف عصير الليمون، وبعد ذلك نقوم بسكبه على السطح السيراميك أو البلاط ونتركه لمدة ربع ساعة ونقوم بمسحه بقطعة قماش ونلاحظ الفرق.

تنظيف أرضية السيراميك

وهناك خلطة أخرى يمكن استخدامها عند تنظيف أرضية السيراميك والبلاط، حيث جاءت مكوناتها كالتالي:

- كمية من الماء الدافئ.

- فنجان صغير من الخل الأبيض.

- ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

- كمية قليلة من سائل تنظيف الأطباق.

- فرشاة تنظيف السيراميك.

- ماء نظيف.

خطوات الاستخدام

- في البداية نحضر وعاء عميق ونضع به كمية من الماء الدافئ.

- نضيف باقي المكونات

- نقلب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

- نضع الخليط في زجاجة بخاخة ونبدأ برش السيراميك بالكامل.

- نترك الخلطة على السيراميك حوالي 20 دقيقة بحد أقصى.

- نحضر فرشاة تنظيف السيراميك ونبدأ في فركه جيدا حتى تُزال جميع الرواسب.

- نقوم بغسل السيراميك بالماء النظيف.