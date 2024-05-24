سنترال كوست مارينرز يلتقي ملبورن فيكتوري بـ«النهائي الكبير» الأسترالي

يستضيف سنترال كوست مارينرز، نظيره ملبورن فيكتوري على ملعب «سنترال كوست»، في النهائي الكبير لبطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، وينطلق اللقاء الختامي في تمام الساعة الثانية عشرة و45 ظهر غد السبت بتوقيت القاهرة.

وأطاح سنترال كوست مارينرز، حامل لقب كأس الاتحاد الآسيوي، في نصف نهائي، بنظيره سيدني إف سي بنتيجة 2-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب التي جمعت بين الفريقين، ليضرب موعدا مع نظيره ملبورن فيكتوري في النهائي الكبير.

ملبورن فيكتوري يطيح بويليجنتون فينيكس

وفي المقابل، حقق ملبورن فيكتوري، الانتصار على نظيره ويليجنتون فينيكس بنتيجة 2-1 بمجموع لقاءي ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».