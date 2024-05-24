كاتب صحفي: إسرائيل كذبة كبرى والعالم يعترف بجهود مصر لوقف إطلاق النار

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إنَّ إسرائيل قامت على كذبة كبرى، والكذب جزء من مكونات دولة الاحتلال ومنهجها الأساسي، موضحا أن إسرائيل قامت باحتلال أرض ليست أرضها، وادعائها كذبا أنهم أصحاب الأرض.

وتابع «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «جزءًا من مكونات إسرائيل هو الكذب وفرض ما يمكن أن يعتبروه واقع بالكذب، وبالتالي ما يطلقونه من أكاذيب اعتدنا عليها».

وأكد أنَّ العالم كله يرى الجهود المصرية في الوساطة ويقدرها ويحترمها، وعلى مدار الأشهر الماضية، لجأ إلى مصر للتدخل من أجل تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار، وكما نص بيان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «مصر لم تدخر جهدا وتدخلها للوساطة نتيجة إلحاح شديد من الجانب الأمريكي والإسرائيلي لمعرفتهما بالخبرة المصرية».