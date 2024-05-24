رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

كاتب صحفي: إسرائيل كذبة كبرى والعالم يعترف بجهود مصر لوقف إطلاق النار

كتب:

منى صلاح
01:03 م | الجمعة 24 مايو 2024
الكاتب الصحفي أحمد أيوب

الكاتب الصحفي أحمد أيوب

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، إنَّ إسرائيل قامت على كذبة كبرى، والكذب جزء من مكونات دولة الاحتلال ومنهجها الأساسي، موضحا أن إسرائيل قامت باحتلال أرض ليست أرضها، وادعائها كذبا أنهم أصحاب الأرض.

وتابع «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»: «جزءًا من مكونات إسرائيل هو الكذب وفرض ما يمكن أن يعتبروه واقع بالكذب، وبالتالي ما يطلقونه من أكاذيب اعتدنا عليها».

وأكد أنَّ العالم كله يرى الجهود المصرية في الوساطة ويقدرها ويحترمها، وعلى مدار الأشهر الماضية، لجأ إلى مصر للتدخل من أجل تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار، وكما نص بيان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «مصر لم تدخر جهدا وتدخلها للوساطة نتيجة إلحاح شديد من الجانب الأمريكي والإسرائيلي لمعرفتهما بالخبرة المصرية».

اقرأ المزيد:

«لن نهزم المقاومة».. وثيقة سرية مسربة حول حرب غزة تضع إسرائيل في مأزق

عاجل.. مسؤول إسرائيلي يوجه صدمة مدوية لنتنياهو بشأن حرب غزة

«الأوقاف الفلسطينية» في غزة: منع أبناء شعبنا من أداء فريضة الحج «جريمة حرب»

علي الإدريسي: حرب غزة أثرت سلبيا على الاقتصاد في مصر
بقلم منى صلاح