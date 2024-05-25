4 حيل تساعدك على شراء بطيخة حمراء حلوة المذاق.. اهتم بالوزن

البطيخ من الفواكه الصيفية المميزة التي يحبها الكثيرون، لما يتسم به من مذاق «مسكر» ولذيذ، ولما يحققه للجسم من رطوبة وانتعاش، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولأن العديد من الأفراد يجهلون طريقة اختيار البطيخ الأحمر الناضج، نستعرض في التقرير التالي 4 حيل تساعدك على شراء بطيخة حمراء حلوة المذاق.

4 طرق لاختيار البطيخ حلو المذاق

وفقًا لموقع «ويكي هاو» الأمريكي، يمكنك تمييز البطيخ الناضج المسكر عن البطيخ الأخضر، كالتالي:

ابحث عن البطيخة ذات البقعة الصفراء: إذا رغبت في اختيار بطيخة لها مذاق رائع فابحث عن البقع الصفراء التي تميل إلى البرتقالي؛ لأن تلك البقع تعد دليلًا على بقاء البطيخة أكبر وقت ممكن على الأرض دون قطعها ما يعني نضوجها وغناها بالألياف الناضجة.

اطرق عليها عدة طرقات خفيفة: إذا قمت بالنقر على البطيخة وسمعت صدى للصوت، فيعني ذلك أن البطيخة ناضجة وبها كمية أكبر من الماء.

اختيار البطيخة الأثقل مقابل الحجم: عند اختيار البطيخة يجب حملها والتأكد من أن وزنها أثقل من شكلها، لأنه كلما كان حجمها أكثر كثافة كلما زاد محتوى الماء، ما يدل على نضج البطيخ وتمتعه بطعم أحلى.

اختيار البطيخة المستديرة: احرص على اختيار بطيخ مستدير ومتساوي الشكل وليس البيضاوي، لأن المستدير يكون أكثر نضجًا وأحلى في الطعم.

في إطار هذا، نصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، خلال حديثها لـ «الوطن» بشراء البطيخ في وقت نموه الطبيعي في شهر يونيو، على ألا يزيد حجم البطيخة عن 6 كيلو لضمان عدم حقنها بالمواد الكيميائية، التي تزيد من حجمها ما يسبب إلحاق الضرر بالجسم.

فوائد البطيخ

وأضافت أنه بالرغم من فوائد البطيخ العديدة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، إلا أنه ينبغي عدم الإفراط في تناوله حتى لا يصاب الإنسان بالإسهال، مع تجنب تناوله لبعض الفئات، منها الفئات التي تعاني من حساسية البطيخ وكذلك الفئات التي تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تُشكل مخاطر على صحتهم.