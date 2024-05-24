طرح أحدث علاجين لسرطان القولون والمستقيم والجلد

أعلنت شركة فايزر مصر للأدوية طرح أحدث علاجين لمرض سرطان القولون والمستقيم وسرطان الجلد، وحيث يتم منح العلاجين سوياً لمرضى سرطان الجلد الانتشاري، ويستخدم واحد منهما لعلاج سرطان القولون والمستقيم لاستهدافه الطفرة الجينية BRAF بالخلايا السرطانية.

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تطور كبير

ويقول الدكتور محمد عبد الله، رئيس قسم الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة: يعد الدوائين تطوراً كبيراً في علاج مرض سرطان القولون والمستقيم والجلد وهما أحدث الأدوية في مصر لعلاج هذه الأنواع من الأورام السرطانية خاصة للمرضى الذين لديهم الطفرة الجينية BRAF. وحسب التقديرات، فهناك حوالي 14 ألف مريض سرطان قولون ومستقيم في مصر، نصفهم «7 آلاف حالة» يعاني من انتشار الورم بالجسم، و10% منهم «700 حالة» لديهم الطفرة الجينية BRAF والذي يمكن اليوم علاجهم بالأدوية الحديثة.

العلاج الأنسب

وأشار الدكتور محسن مختار، أستاذ طب الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان CanSurvive: وفقا للإحصاءات فإن نسبة حدوث سرطان الجلد في مصر لا تتعدى 300 حالة، إلا أن نصفهم لديهم الطفرة الجينية BRAF ومن الضروري التوضيح أن تلك العلاجات الحديثة هي مستقبل الطب في السنوات المقبلة، حيث سيقوم الطبيب باختيار العلاج الأنسب والأكثر فاعلية لكل مريض وفقا لبيانات ملفه الجيني والطفرات الوراثية المسببة لتفاقم المرض.

علاج سرطان القولون

من ناحيته أوضح الدكتور عصام النجار، المدير الطبي الإقليمي لشركة فايزرحرصنا خلال الأعوام الماضية أن يكون لنا دوراً محورياً في ابتكار أحدث اللقاحات والعلاجات الفعالة التي تعزز من فرص الشفاء وتحسن نوعية حياة المرضى وركزنا جهودنا على مجابهة الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية. ونفخر اليوم بتقديم أحدث الحلول والابتكارات الطبية لعلاج سرطان القولون والمستقيم والجلد وفقا للتركيبة الجينية لكل مريض وإتاحتها للمرضى في مصر والذي يأتي تزامناً مع إحتفالنا بالعيد الـ 175 للشركة ولإبتكارتنا أحدث العلاجات عالمياً.

رصد أنواع الأورام

والجدير بالذكر أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان والتابعة لمنظمة الصحة العالمية Globocan 2020 رصدت أكثر أنواع الأورام التي تصيب المصريين سنويا وهي: سرطان الكبد (ويمثل 20% من مجمل الإصابات السنوية بالأورام) سرطان الثدي (16%) سرطان المثانة (8%) سرطان الغدد الليمفاوية اللا هودجكينية (7%)، سرطان الرئة (5%)، وأخيرا باقي أنواع الأورام ومنها سرطان الجلد والقولون وغيرها من الأورام (44% من مجمل الإصابات السنوية).