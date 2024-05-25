عاجل.. صدمة مدوية للشناوي بسبب نجم الزمالك

«بيقولوا» خدمة إخبارية يُقدّمها «الوطن سبورت» لقرائه يوميا، تسلط الضوء على أبرز التصريحات الرياضية، وآخر المستجدات والملفات المختلفة في المسابقات المحلية أو البطولات القارية.

شروط شوبير لـ الأهلي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق عن 7 شروط لتتويج «الأحمر» بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال المواجهة التي تقام اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

تعليق شوبير على لقطة الشناوي ونجله قبل مباراة الأهلي والترجي

علق شوبير على ظهور محمد الشناوي، حارس الأهلي، ونجله مصطفى، والحديث الذي دار بينهما، خلال مباراة الفريق اليوم، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ضغط محمد الشناوي سبب تصريحاته الأخيرة

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، على هجوم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، ضد وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة الأحمر ضد الترجي التونسي، مبينا أن ضغط الحارس سبب ذلك.

صفقة إفريقية جديدة في الزمالك

دخل نادي الزمالك في خط التفاوض مع الموريتاني نوح محمد العبد، مدافع المنتخب الموريتاني وفريق نواذيبو الموريتاني، من أجل ضم اللاعب لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

قرار جوميز في الزمالك بسبب أحمد فتوح

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض لمعالجة صداع الجبهة اليسرى، في ظل الإصابات المتكررة التي يعاني منها أحمد فتوح في الفترة الأخيرة.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا