ضبط 4 متهمين بالنصب على شخصين والاستيلاء على أموالهما في الفيوم 

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، من شخصين بتضررهما من 4 أشخاص، جميعهم شركاء بإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، مقيمين بدائرة مركز شرطة طامية؛ للتحصل منهما على مبالغ مالية نظير استثمارها في مجال تجارة العقارات مقابل نسبة من الأرباح، إلا أنهم تعثروا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبلغ.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.