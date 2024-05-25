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حزب «التجمع»: ملحق «الوطن السياسي» يدعم المواقف المصرية في القضايا الإقليمية

كتب:

سهيلة هاني
01:49 م | السبت 25 مايو 2024
عبد الناصر قنديل

عبد الناصر قنديل

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن ملحق «الوطن السياسي» الذي أطلقته جريدة «الوطن» اليوم، يؤكد قيمة وأهمية العمل السياسي في تطوير المجتمعات.

طرح وجهات النظر المختلفة 

أضاف «قنديل» لـ«الوطن» أن الملحق سيكون له دور كبير في التعرف على وجهات النظر والأطروحات الفكرية والسياسية المرتبطة بالقضايا والملفات الرئيسية وتصويب المعلومات والمفاهيم حولها، إضافة إلى دور ملحق «الوطن السياسي» كمنصة فكرية تسمح بعرض ومناقشة وجهات النظر للمفكرين وكبار السياسيين.

تعزيز الوعي السياسي

أكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن توقيت إصدار ملحق «الوطن السياسي»، يدل على تميز ووعي باللحظة الراهنة وما تشهده من أحداث، كما أن الملحق يظهر أهمية الإعلام في توحيد الرؤى ودعم المواقف الوطنية، وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين.

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بقلم سهيلة هاني