عاش 5 دقايق فقط.. ولادة طفل يشبه «حورية البحر» في تنزانيا

في حالة نادرة، وُلد طفل في تنزانيا يشبه «حورية البحر»، إذ اتسم الجزء السفلي من جسمه، بكونه ملتحم ببعضه ويشبه حوريات البحر، بسبب ظاهرة نادرة للغاية.

ووفقًا لما ذكره موقع «dailymail» ظهر المولود الجديد بوزن أقل من 4.5 رطل، وبذراع واحد وبدون فتحة الشرج، وبدت أعضاء جسده غريبة الشكل حتى عجز الأطباء عن تحديد نوعه.

عاش الرضيع 5 دقائق فقط

مأساه عاشتها أسرة المولود لدقائق فقط، إذ توفى بعد 5 دقائق من ولادته، قبل أن يتمكن الأطباء من تحديد جنسه، ووصفه الأطباء بأنه حالة «غير متوافقة» مع الحياة بسبب عيوب متعددة في الأنظمة الحرجة.

الأم لم تتعاطي المخدرات أو التدخين

أسباب كثيرة حاول الأطباء الوقوف عليها، لمعرفة سبب ولادة الرضيع بهذه الحالة النادرة، إلا أن أكدت الأم، البالغة من العمر 22 عامًا والتي تعمل مزارعة ريفية إنها لم تتابع الطبيب، ولم تحضر سوى زيارتين قبل الولادة، كما إنها لم تعاني مُطلقًا من مرض الزهري أو فيروس نقص المناعة البشرية.

وبفحص السجل الصحي للسيدة، تبين أنها لا تمتلك تاريخ مع التدخين أو تعاطي الكحوليات أو المخدرات، لكنها كانت تستخدم الأسمدة بانتظام بسبب عملها كمزارعة، ما قد يعرض الطفل للسموم الضارة، كما أشار الأطباء.

الطفل عانى من سيرينوميليا

وبحسب ما ذكرته مجلة طبية أمريكية، والمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة (NORD) فإن المولود عانى من ظاهرة سيرينوميليا القاتلة، والتي تسبب عجز الأنسجة أو انفصالها في الرحم، ما يؤدي إلى اندماج الأطراف السفلية معًا.

وبحسب المجلة الطبية يعيش 1% فقط من الأطفال المصابين لفترة أطول من أسبوع واحد بعد الولادة، بينما يموت الباقيين على الفور.

الجدير بالذكر، أنه لم يقم الأطباء بإجراء أي أشعة سينية أو فحوصات ما بعد الوفاة بسبب القيود المتعلقة بالتعامل مع الأفراد المتوفين، ولم تكن هناك قدرة على الاختبارات الجينية.