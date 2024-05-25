اللواء توفيق سامي: زراعة 240 ألف فدان في العوينات حتى الآن

أكد اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، أنه خلال العام الزراعي 2025\2026 من المخطط استكمال الأعمال في توشكى 5، وذلك بإضافة مساحة من 50 إلى 70 ألف فدان لتصل توشكى إلى 560 ألف فدان.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في مؤتمر افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي، بحضور الرئيس السيسي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه بدأ العمل في العوينات عام 1999 وحتى عام 2013 كانت المساحة المنزرعة 80 ألف فدان، متابعًا: «من عام 2014 حتى 2024، تم الوصول بالمساحة المنزرعة إلى 240 ألف فدان أي بزيادة 160 ألف فدان، وفي العام الماضي جرى إضافة 50 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية».

وأشار إلى أنه في عام 2024 من المخطط إضافة 60 ألف فدان في منطقة عوينات 4، وجار استكمال حفر الآبار في الوقت الحالي، وبهذا تصل المساحة المنزرعة في العوينات إلى 300 ألف فدان، لافتًا إلى أنه في عام 2025 من المخطط إضافة 100 ألف فدان في منطقة عوينات 5 وتم تحديدها بواسطة وزارة الري وتصل مساحتها 280 ألف فدان.