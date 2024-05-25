معلقة واحدة من هذا المكون واعملي حواوشي على طريقة المحلات.. «نفس الطعم والريحة»

الحواوشي هو طبق شهير في المطبخ المصري، ويتكون من عجينة الخبز المحشوة باللحم المفروم المتبل بالبهارات، ومع ذلك، يبقى حواوشي المحلات ذو مذاق مختلف تمامًا عن العادي، وهو ما تبحث ربات المنازل عن سر عمله، لضمان طعم مميز مثل الحوواشي الجاهز.

معلقة واحدة من هذا المكون سر عمل حواوشي المحلات

وكشفت الشيف نجلاء الشرشابي، عن سر مكون عند إضافته يجعل حواوشي المنزل مثل المحلات، وذلك خلال إحدى حلقاتها على cbc سفرة.

ونصحت الشيف، بخلط «اللية» مع اللحم بكمية كبيرة: «لو نص كيلو لحمة، نحط ربع كيلو دهن»، مؤكدة إن سر الحواوشي هو إضافة ملعقة بيكنج بودر للخليط.

طريقة عمل الحواوشي

500 جرام لحم مفروم.

بصل مفروم.

فلفل أخضر مفروم «اختياري».

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

بهارات «كمون، كزبرة، قرفة» حسب الرغبة.

لية لحم.

بيكنج بودر.

طريقة عمل الحواوشي

حمري البصل المفروم حتى يصبح شفافًا، ثم ضيفي اللحم المفروم واستمري في الطهي.

ضيفي البهارات والتوابل حسب الرغبة، واترك المزيج يبرد قليلاً.

امزجي الخليط باللية والبيكنج بودر.

احضري خبزًا ليس طازجًا، وقم بتحميصه على النار.

ضع كمية من الحشوة في منتصف كل قرص من الخبز.

اغلق الخبز حول الحشوة لتشكيل الحواوشي.

ضعي قطع الحواوشي في الفرن حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون من الجانبين.

يُمكن تقديم الحواوشي المصري مع السلطات أو الصلصات حسب الذوق.