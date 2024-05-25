أحمد عبدالسلام يكتب: عزيزي «المبسوط».. اديني قلبك

فى كل مساء يتبدل حال الشاب الثلاثينى وينقلب مزاجه وتبدأ الخيالات فى مراودة أفكاره، اللحظة يتذكر عمره الحقيقى وكيف جرى به الزمن ليغادر الطفولة ثم الصبا ويقطع الشوط الأول من الشباب، لا شىء يبدل عنه عذاب التفكير والعودة إلى الماضى المندثر، يؤنب نفسه على سهره الذى يجلب له المواجع، فلمَ السهر وما الملذات ليسهر وينعم بها فى بواطن الليل المعتم؟ لماذا لم يستغرق فى النوم ويسكّن مشكلاته وهمومه؟ تشابكت خيوط القنوط والجزع والتفت حول رقبته وظن ألا مناص منها، ولكن النوم أفلته من يديها وذهب إلى عالم آخر وكأنه فى خانة الأموات.

ساعات من السُبات العميق ليستيقظ وقد نسى كل ما كان يعكر صفو ليلته الكبيسة وكأنه بعث من جديد، مع إشراقة الصباح دبت السعادة فى جوارحه ونهض من غفوته وانطلق إلى حال سبيله، وفى الأثناء يسير فى طريقه يتأمل كل من حوله وينتظر الفرج القريب ويتعشم فى لحظة سعادة واحدة، من تلك التى يراها على وجوه أقرانه من عمره ومن هم أصغر وممن سبقوه فى مشوار الحياة الطويل، ساعات معدودات من السعادة والتفاؤل سرعان ما تتلاشى مع حلول الغروب وأفول الشمس، ليحل الليل المعتم تارة أخرى ويتحسس عنقه ويحاول الانغماس فى شىء يلهيه عن منغصات المساء الكئيب.

السؤال الأزلى عن مسببات السعادة وأماكن التقائها والعيش فى كنفها ما زال حاضراً فى نفوس البشر على اختلاف ألوانهم ومعتقداتهم، أين يجد الإنسان السعادة وما الطريق إليها؟ تساؤل وجودى لازم بنى آدم منذ نشأتهم وإلى وقتنا هذا، هل توجد السعادة فى الأموال؟ هناك الكثيرون من الأثرياء يفتقدون هذا الشعور، إذن فهى ليست بالضرورة مقرونة بالمادة، هل هى الصحة؟ أيضاً الملايين ممن ينعمون بالصحة يعالجون من الأمراض النفسية والاكتئاب؟ إذن فما هو السبيل إلى السعادة؟

كشفت منظمة الصحة العالمية فى العام 2019 عن حقيقة حزينة عندما صرحت بأن مضادات الاكتئاب الأكثر مبيعاً فى العالم بين الأدوية، وأن الاكتئاب أكثر الأمراض انتشاراً فى العالم ويصاب به فرد من كل 5 أشخاص، الاكتئاب مرض خطير يفتك بالإنسان ويدفع به إلى الهاوية والانتحار، لكن أثر الاكتئاب لا يقتصر على ضحاياه فحسب، إنما يمتد مفعوله إلى المجتمع أيضاً فهو مرادف الموت ونقيض الحياة، واختلفت الإحصائيات فى تحديد الدول الأكثر إصابة بالكآبة ولكن اتفقت فى معظمها على تصدر الدول الغربية لهذه القائمة على الرغم من امتلاكها مقومات السعادة من تكنولوجيا وتعليم وصحة وخلافه.

الاكتئاب على اختلاف أسبابه يهدد المجتمعات ويضربها فى مقتل، ومن المستحيل القضاء عليه إنما يمكن تقليل معدلاته إلى أدنى المستويات، ولكن هذه المهمة ملقاة على عاتق القوى الدينية والفكرية والفنية والأسرة، هى منظومة متكاملة ومترابطة ومسئولية مجتمعية قبل أن تكون فردية فى المقام الأول.