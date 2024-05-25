تحذير من تعرض الآيفون للشمس بصورة مباشرة.. نصائح مهمة لتفادي تلفه

تعرض الآيفون للشمس بشكل مباشر، يؤثر عليه بطريقة سلبية، ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، الأمر الذي قد يتطور إلى تلفه، وهناك بعض النصائح التي يجب الانتباه إليها لتبريد الآيفون طوال الوقت، أهمها شحنه في الغرف والأماكن المغلقة، التي لا تصلها الشمس مباشرة.

وعند ارتفاع درجة حرارة الآيفون أو الهواتف عامة، يمكن اتباع بعض الخطوات للتبريد، بحسب موقع «ذا صن» البريطاني، كالآتي:

نصائح لتبريد الآيفون والحفاظ على درجة حرارته

يجب إغلاق الآيفون تمامًا وإعادة تشغيله مرة أخرى، فذلك يعمل على تبريده.

تحديث برامج الآيفون بصفة دورية، لأن ذلك يحمي الهاتف من التلف.

عند ارتفاع درجة حرارة الهاتف يجب إلغاء تفعيل Wi-Fi و GPS و Bluetooth، وذلك في حالة عدم استخدامها، ويمكن تفعيلها عند الاستخدام فقط.

حذف تطبيقات لتوفير مساحة

حذف التطبيقات ذات المساحة الكبيرة، والتي تؤدي إلى نفاذ البطارية في وقت قصير، وتساعد على ارتفاع درجة حرارة الهاتف، خاصة في فصل الصيف وتعرض الهاتف للشمس.

يجب حذف الملفات غير الضرورية أو التي لا يتم استخدامها، والتي تسرع من ارتفاع درجة حرارة الهاتف، خاصة عند تعرضه للشمس.

لا يفضل شحن الهاتف في مكان معرض للشمس

لا يفضل شحن الهاتف في مكان معرض للشمس بشكل كبير، بل يمكن وضعه بالغرف والأماكن المغلقة، حتى لا ترتفع درجة حرارته، وإذا ارتفعت حرارته يجب الانتظار حتى يهدأ ويبرد تمامًا، وإعادة شحنه مرة أخرى.

لا يفضل تمامًا وضع الآيفون، بجوار الأجسام المعدنية مثل المغناطيس، حتى لا يتأثر الهاتف بشكل سلبي.