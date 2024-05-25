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وزير المالية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال يتطلب 300 مليون دولار

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | السبت 25 مايو 2024
وزير المالية

وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية، لأن البترول يحتاج موارد إضافية، لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء، وتكلفة ساعتي تخفيف الأحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافية شهريا.

وعن أسباب الأزمة التي طرأت، تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «هناك تغيرات كبيرة طرأت دوليا -على سبيل المثال- أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول، الذي بات يتحرك ما بين 83- 93 دولارا، وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا، يشهد ارتفاعا، خاصة مع حلول فصل الصيف، كل هذا يشكل ضغط على الاحتياجات المفترض تدبيرها».

وردا على سؤال الإعلامية، هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعا دائما؟، أجاب وزير المالية: «الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهاردة البترول لديه تحديات ضخمة، البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء، بسعر 3 دولارات بيجيبه بسعر أعلى، سواء 4 دولارات أو أي سعر، لكن أي فرق في السعر، أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق».

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بقلم محمد عزالدين