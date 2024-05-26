بريطاني يحصل على مبلغ كبير بسبب «أيس كريم».. ما القصة؟

منذ نحو 3 أعوام، أصيب شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بألم شديد في الأسنان، إلا أن الطبيب لم يكتشف أن الأسنان بها علامات التسوس، ووصف علاجا للآلام، وبعد مرور سنوات خضع الشاب إلى عملية «خلع» تسببت في حصوله على تعويض مالي يصل إلى أكثر من نصف مليون جنيه.

عدم القدرة على تناول الأيس كريم

خضع توبي باركر، من مانشستر الكبرى، إلى عملية خلع أسنان، وصفها بـ«المؤلمة للغاية»، كما أنها منعته من تناول الأيس كريم المحبب إليه، ووضع اللوم على الطبيب المختص: «كان من الممكن تجنبها لو لاحظ الطبيب علامات التسوس في وقت سابق حينما زرته من قبل»، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

وبسبب الألم الشديد وفقدان أحد الأسنان، اتخذ الشاب إجراءً قانونيًا ضد طبيب أسنانه وحصل على 10 آلاف جنيه إسترليني أي ما يزيد عن 600 ألف جنيه: «عملية الخلع جعلتني أفقد أحد أسناني وغير قادر على تناول الآيس كريم وهو ما جعلني أشعر بخيبة أمل من فشل طبيبي» وفق «باركر».

تعويض مالي مقابل فقد سن

«هذه مشكلة الطبيب في عدم معرفة مشاكل أسناني وادى إلى فقدان أحدهما وعدم قدرتي على تناول الأيس كريم.. لذلك لجأت إلى القانون وأخذت تعويضي»، هكذا أوضح الشاب المراهق، مشيرًا إلى أنه لابد على الأطباء مراعاة حالة المريض وفحصه جيدًا، تجنبًا لوقوع أي أخطاء.