بعد اكتشاف قدرته على العدّ.. 6 حقائق مثيرة عن حياة الغراب

يعتبر الغراب من أشهر أنواع الطيور المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وهو يصنف ضمن الطيور الجارحة ويتميز باللون الأسود الفاحم، وينتمي إلى فضيلة الغرابيات وهناك عدة أنواع من الغراب التي تتميز بألوان أخرى كالغراب الأزرق وغراب المنازل الهندي، وفقًا لما ذكره موقع audubon.

وبعدما اكتشف فريق من الباحثين في جامعة توبنجن في ألمانيا قدرة الغربان على عدّ الأرقام بصوت عالي بطريقة مماثلة للبشر، نستعرض 6 حقائق مثيرة عن طقوس حياتها، كالتالي:

يتمتع الغراب بمستوى ذكاء مرتفع نسبيًا مقارنة مع غيره من الطيور، إذ يمكنه عدّ الأرقام ويمكنه يحفظ الوجوه لفترات طويلة كما يستطيع صنع أدوات من الطبيعة يستخدمها في الحصول على طعامه.

لديه قوانين تحاكي قوانين البشر، خاصة فيما يتعلق بالثواب والعقاب.

يعيش زوج الغربان طول عمرهما مع بعض، وإذا اقترب ذكر غريب من زوجة الغراب يقوم بضربه حتي يبتعد عنها.

إقامة الجنازات مثل البشر

تتجمع الغربان عند وفاة أحدها وتصيح بصوت عال لإعلان الحزن ثم تقوم بدفنه، وهو تصرف يُشبه تصرفات البشر بدرجة كبيرة عند إقامة الجنازات.

الغربان طيور شجاعة لا تخاف من النسور وغيرها من الطيور الجارحة بل على العكس تهاجمها وتزعجها.

تلاحق الغربان أي كائن تسبب في موت أحد افرادها ولا يتركونه بسهولة حتى الانتقام من القاتل.

قدرة الغراب على عدّ الأرقام

ووفقًا للدراسة التي قام بها فريق جامعة توبنجن تمكن عدد من الغربان الذين وضعوا تحت الاختبار من نطق الأرقام بطريقة صحيحة وبالتسلسل المنطقي، وهذا التصرف يعتبر غريب في الحيوانات ولم يلاحظ بعد في الحيوانات الأخرى، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولاحظ الباحثون كذلك خلال اختبارهم لتصرفات الغربان، أن لكل رقم ميزات صوتية مختلفة مقارنة بالأرقام الأخرى، وهذا مشابه لاختلاف أصوات 1، 2، 3، 4، 5 في الكلام البشري، وأظهر التحليل أيضا أن توقيت نطق الرقم الأول وطريقة نطقه تنبأت بـ الرقم الإجمالي الذي كانت الغربان على وشك عده.