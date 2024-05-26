بدء تشغيل مزرعة عتاقة بفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة

أعلن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عن بدء تشغيل مزرعة عتاقة، التابعة لفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة، وإصدار كتب عن البحوث المنشورة عن البحيرات المصرية، وأولها بحيرة ناصر.

تهنئة المجلس

وهنأ أعضاء المعهد الدكتورة سوزان محمد الغرباوي، نائب رئيس المعهد، لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس معمل الجيوفيزياء البحرية، لاختيارها سفيرة للمناخ ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من قبل السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة ضمن برنامج See Her Exceed في مجال الاستكشافات البحرية في الدول النامية.

صدور عدد من براءات الاختراع

وأشار إلى صدور عدد من براءات الاختراع من مركز التكنولوجيات الحديثة لكل من؛ الدكتور أحمد النمر، والدكتورة أماني السقيلي، والدكتورة صفاء عبد الفتاح.