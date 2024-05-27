إيرادات قياسية لفيلم Planet of the Apes.. المركز الرابع في 2024

احتل فيلم «Kingdom of the Planet of the Apes»، المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2024، على مستوى العالم حتى الآن.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 112.8 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، بالإضافة إلى 136 مليون دولار في عالميا، ليصبح الإجمالي 249.7 مليون دولار، خلال أسبوعين من العرض، بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

«Dune: Part Two» الأعلى إيراد في 2024 بـ 711 مليون دولار

مع اقتراب انقضاء النصف الأول من العام 2024، أصبح فيلم «Dune: Part Two»، الفيلم الأعلى إيرادا حتى الآن على مستوى العالم، محققا 711 مليون دولار، بينها 282 مليون دولار على المستوى المحلي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 429 مليون جنيه في الخارج.

أما المركز الثاني في قائمة الأعلى إيرادا في 2024 يذهب لـ«Godzilla x Kong: The New Empire» الذي حقق 564 مليون دولار عالميا، يليه فيلم الرسوم المتحركة «Kung Fu Panda 4» بـ 536 مليون دولار.

وحقق فيلم Ghostbusters: Frozen Empire إجمالي إيرادات على مستوى العالم، بلغت 199 مليون دولار، ليصبح في المركز الخامس بقائمة الأفلام الأعلى إيرادا في العام 2024، لكن حتى الآن، لم تضم القائمة فيلما تجاوزت إيرادات المليار دولار، بخلاف فيلم Barbie الذي تجاوز الـ8 مليارات دولار العام الماضي، ليصبح الفيلم الأعلى في 2023.