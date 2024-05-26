ورشة عمل مصرية صينية مشتركة لبحث آليات التسجيل المشترك لمقياس النيل

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العمل الأثري، جرى عقد ورشة عمل مشتركة بين عدد من الخبراء المتخصصين في مجال التراث من وزارة السياحة والآثار وممثلي جمهورية الصين الشعبية، وذلك لبحث ودراسة آليات التسجيل المشترك لمقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة ونقوش بايهيليانج الصينية.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن ورشة العمل شهدت مناقشات بين الحضور لمراجعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وما يتوجب اتخاذه من إجراءات للتقدم بالمستندات الرسمية للجنة التراث العالمي المختصة التابعة لمنظمة اليونسكو لإدراج المواقع بالقوائم النهائية.

ومن جهته، أعرب الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بهذا التعاون والاستفادة من خبرات الجانبين في مجال تسجيل المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو؛ بما يعمل على زيادة المواقع المسجلة للبلدين على هذه القائمة، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية الوطيدة بين البلدين.

تسجيل موقع نقوش بايهيليانج الصينية

وأوضح أن موقع مقياس النيل بجزيرة الروضة بالقاهرة من المواقع المسجلة على القائمة المبدئية لمواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2003، بينما تم تسجيل موقع نقوش بايهيليانج الصينية بهذه القائمة عام 2008.

ومن جانبه، استعرض جانغ ري، نائب مدير متحف نقوش بايهيليانج الصينية الموقع الأثري الذي اكتشف به هذه النقوش، وأهميته الأثرية والتاريخية والفنية والثقافية بما يؤهله للتسجيل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

مقاييس النيل في مصر

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية عرضا تقديميا، استعرض من خلاله مقاييس النيل في مصر وتطورها منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الإسلامي، مع شرح تفصيلي لمقياس النيل بجزيرة الروضة.

يشار إلى أن مقياس النيل تم بناؤه عام 247هـ/ 861 م بأمر من الخليفة العباسي المتوكل على الله بجزيرة الروضة، واستُخدم لقياس مستوى الفيضان بحيث يمكن معرفة كمية المياه الواردة في الفيضان، والذي كان يؤثر بدوره على عملية الزراعة مما يترتب عليه تحديد نسبة الضرائب وكان هذا هو الغرض الأساسي من بنائه، إذ كانت مياه الفيضان المرتفعة تتسبب في تدمير الأراضي ثم تنحسر في نهاية العام مما يعطل عملية الزراعة وتُصاب الأراضي الزراعية بالجفاف، وتفتقر إلى الرواسب التي تزيد من خصوبتها وحينها تصبح الزراعة مستحيلة، والمقياس عبارة عن عمود رخامي مثمن الشكل بطول 19 ذراعا.