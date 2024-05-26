توزيع منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024.. سؤال وإجابة

يستعد الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، من خلال مراجعة المواد الدراسية، بما في ذلك توزيع منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024، الذي نستعرضه في خطوات بسيطة، من خلال تقسيمه على أجزاء، على هيئة أسئلة وأجوبة أعدها أحد معلمي المادة.

كريم طارق، معلم مادة الكيمياء، أوضح لـ«الوطن»، أنّه يمكن توزيع منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024، على هيئة أسئلة وأجوبة، للتدريب على امتحان الكيمياء، المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

توزيع منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي، في 10 يونيو المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 للشعبتين العلمية والأدبية.

وتستعرض «الوطن» جدول توزيع منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024، والذي جاء كالآتي: