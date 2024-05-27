طريقة عمل المسقعة بالسجق بخطوات بسيطة.. «جددي في سفرة الغدا»

المسعقة بالسجق تتميز بمذاق لذيذ ومختلف، ويمكن إعدادها على الإفطار أو الغداء كوجبة متكاملة، لذا أوضحت الشيف أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ» خطوات بسيطة لإعداد الوصفة، بدون استخدام مكونات عديدة، تغير من طعمها الأصلي.

المقادير:

باذنجان رومي حلقات.

باذنجان أبيض حسب الرغبة.

فلفل رومي حلقات.

فلفل حار حلقات أو قرون سليمة.

عصير طماطم.

صلصة طماطم.

ثوم مفروم ناعم.

سجق قطع أو سليم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بهارات مشكلة.

زيت.



طريقة عمل مسقعة بالسجق:

يمكن عمل مسقعة بالسجق في خطوات بسيطة، من خلال وضع وعاء على النار وإضافة القليل من الزيت، والانتظار حتى ترتفع درجة حرارته، ثم يضاف الثوم المفروم ويشوح، حتى نحصل على اللون الذهبي، وتوضع قطع السجق وتشوح جيدا، ثم تضاف الصلصة وتشوح ثم يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود، والتقليب جيدا حتى تندمج المكونات، ويترك الخليط حتى يصل القوام الثقيل.

في طاسة على النار يوضع زيت غزير ويترك حتى ترتفع درجة حرارته، ثم يوضع الباذنجان والفلفل حتى يأخذوا لون ذهبي خفيف، ويتم تصفيتهم جيدا من الزيت وإضافتهم إلى الصلصة وتغطية الصينية، ويترك حتى ينضج تماما.