صحيفة عبرية: مقتل 636 جنديا وضابطا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن 636 جنديًا وضابطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر 2023.

في سياق مواز، أشارت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، إلى أن الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهي دون ضغوط خارجية ويجب فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق الاستثمارات والاتفاقيات والتجارة والشراكة معها.

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.