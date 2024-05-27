«الشباب» توفر 12 ألف وظيفة للشباب في شركات القطاع الخاص

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توفير 11 ألفا و600 وظيفة للخريجين في جميع التخصصات بكبرى شركات القطاع الخاص، وعددها 37 شركة.

التوظيف من خلال مبادرة توظيف مصر

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّها تلقت طلبات توظيف 11 ألفا و600 شباب وخريج خلال ملتقى التوظيف الذي عقدته الوزارة وافتتحه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اليوم، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتنسيق مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

التوظيف في 37 شركة بالقطاع الخاص

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّ مبادرة توظيف مصر تتم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر وبمشاركة أكثر من 37 من شركات القطاع الخاص، وتوفر نحو 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات.

وأضاف الوزير أنّ الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل على إصقال مهارات وتدريب وتأهيل الشباب المصري وزيادة وثقل خبراتهم سواء في سوق العمل المصري من خلال عقد العديد من الورش التدريبية التي تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة في سوق العمل، ثم التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المدنية المختلفة لتوفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة.

وزارة الشباب توفر المزيد من فرص العمل

ونوه وزير الشباب بأهمية ملتقيات التوظيف التي تفتح وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، حرصا من الوزارة على تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص.