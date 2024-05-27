الحرارة تصل إلى 50 درجة.. معلومات عن ظاهرة جوية تضرب دولة عربية خلال ساعات

لا تزال الظواهر الجوية، تضرب عددًا من الدول مع بداية فصل الصيف هذا العام، والمتوقع أنّ يكون الأكثر سخونة على الإطلاق بسبب ظاهرة اللا نينا التي ضربت العالم، التي كشف عنها موقع «live science» مؤخرًا، وآخرها الظاهرة الجوية التي ستصل إلى إحدى الدول العربية خلال ساعات.

ظاهرة جوية تضرب دولة عربية خلال ساعات

مختصو الطقس في مركز طقس العرب الإقليمي، رصدوا وجود مؤشرات على تأثر العراق في الأيام الأخيرة من شهر مايو الجاري بموجة حارة غير مسبوقة، ناتجة عن اشتداد المرتفع الجوي العربي الذي يعمل على تأجيج ظاهرة القبة الحرارية، التي تترافق مع كتلة هوائية ذات تسخين سطحي مرتفع يعمل على رفع درجات الحرارة لتصل إلى 50 مئوية، خاصة في المناطق الجنوبية، بحسب موقع «arabiaweather».

ومن المتوقع أنّ يتأثر العراق للمرة الأولى هذا العام بظاهرة القبة الحرارية، التي ستنشط موجة حارة تأتي على شكل ارتفاع كبير وملحوظ على درجات الحرارة لتصل في العاصمة بغداد ما بين 44 و46 درجة مئوية، فيما ستصل لأول مرة في المناطق الجنوبية، مثل الكوت والبصرة وضواحيهما بين 48 و49 درجة مئوية، لتلامس 50 درجة مئوية، بحسب التقرير.

معلومات عن ظاهرة القبة الحرارية

وظاهرة القبة الحرارية التي من المتوقعه أنّ تضرب العراق، هي ظاهرة جوية تنتج عن منطقة ذات ضغط جوي مرتفع في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تعمل على تسخين الهواء في الطبقات السفلى نتيجة عملية ديناميكية تسمى «التسخين تحت الضغط»، فمع ضغط الهواء في منطقة معينة تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا تتكون قبة حرارية.

ويشكل ذلك كتلة هوائية سطحية حارة تختلف كثافتها حسب المنطقة وكثافة المرتفع الجوي وأيضاً حسب فترة تكونها خلال العام، بحسب التقرير.