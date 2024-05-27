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المدعية العسكرية في إسرائيل: قصف مخيمات النازحين بغزة صعب.. ونأسف لقتلهم

كتب:

ماريان سعيد
03:04 م | الإثنين 27 مايو 2024
قصف مخيمات النازحين بقطاع غزة

قصف مخيمات النازحين بقطاع غزة

أعلنت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، أن نيابة الاحتلال العسكرية تحقق في نحو 70 قضية يُشتبه أن تكون جريمة حرب في غزة، وفقا لصحيفة «هآرتس» العبرية.

تحقيقات في هجوم رفح 

ووصفت «يروشالمي»، الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، واستشهد فيها عشرات المدنيين، بأنه «صعب جدًا»، مؤكدًا أن التحقيق في الحادث مستمر، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي «يأسف على أي أذي يلحق بالمدنيين».

يروشالمي: التحقيقات تتناول ظروف الاحتجاز وشهداء المعتقلات

وأشارت إلى أن التحقيقات في الـ70 قضية تتناول ظروف الاحتجاز في المراكز الإسرائيلية ووقائع استشهاد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، وحوادث العنف وجرائم الممتلكات والاحتقار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: «ننظر إلى هذه الاتهامات بجدية كبيرة ونعمل على توضيحها».

 

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