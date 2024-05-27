مكان وموعد دفن الأمير سعود بن عبدالعزيز.. توفي اليوم

كشف الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

موعد صلاة الجنازة على الأمير سعود بن عبدالعزيز

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الأمير سعود بن عبدالعزيز، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم وسيتم أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض، ودعا الديوان الملكي له بالرحمة سائلين أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

مناصب شغلها الأمير سعود بن عبدالعزيز

الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود وُلد في الرياض في عام 1930، وهو ابن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة الحديثة وشغل عدة مناصب حكومية مهمة، منها وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

الأمير سعود بن عبدالعزيز من العائلة الملكية في المملكة العربية السعودية، ويحمل الأمير سعود اسم ثاني ملوك المملكة العربية السعودية في العصر الحديث الذي حكم في الفترة في 15 يناير 1902 حتى فبراير 1969، لكن هذا الملك الثاني اسمه يعود إلى سعود الثاني الذي حكم في الفترة من 1748-1814 وهو إمام الدولة السعودية الأولى الثالث والحاكم الرابع من أسرة آل سعود وأمير إمارة الدرعية السابع عشر.