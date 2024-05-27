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عضو بـ«الشيوخ» تدعو إلى تخفيف المهام الموكلة لأئمة المساجد

كتب:

محمد يوسف
02:10 م | الإثنين 27 مايو 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

دعت النائبة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تخفيف المهام الموكلة لأئمة في المساجد، للقيام بدورهم في التوعية الدينية المطلوبة، وتنفيذ التكليفات الأخرى مثل توزيع صكوك الأضاحي، وغيرها.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر فقرا  

ودعت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توزيع لحوم الأضاحي على المحافظات الأكثر فقرا، وبشكل عادل. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 

 

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