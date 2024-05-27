توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2024.. 6 فصول مهمة

يركز طلاب الصف الثالث الثانوي في الوقت الحالي على مراجعة المواد المختلفة استعدادًا لانطلاق ماراثون الامتحانات، وبينها منهج الأحياء، إذ يراجع طلاب الشعبة العلمية أهم النقاط المهمة التي لن يخرج عنها أي امتحان، ويرغبون في معرفة توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2024 لاستذكارها حتى ليلة الامتحان.

وقدم محمود الأنصاري مدرس الأحياء للثانوية العامة لـ«الوطن»، طريقة توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2024، التي تدور حولها معظم الأسئلة المقالية لامتحان هذا العام، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

توزيع منهج مادة الأحياء يحتوي على مجموعة من الأسئلة المتوقعة التي ترتكز على أهم المفاهيم بشكل أساسي، ويمكن للطلاب مراجعتها وحلها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة ويمكن إيضاحها فيما يلي:

توزيع منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي 2024

الباب الأول: التركيب والوظيفة في الكائنات الحية

الفصل الأول: «الدعامة والحركة في الكائنات الحية»

الدرس الأول - الدعامة في الكائنات الحية.

الدرس الثاني - الحركة في الكائنات الحية.

الفصل الثاني: «التنسيق الهرموني في الكائنات الحية»

الدرس الأول - التنسيق الهرموني في الكائنات الحية.

الدرس الثاني - تابع العدد في الإنسان.

الفصل الثالث: «التكاثر في الكائنات الحية».

الدرس الأول - طرق التكاثر في الكائنات الحية.

الدرس الثاني - تابع طرق التكاثر في الكائنات الحية.

الدرس الثالث - التكاثر في النباتات الزهرية.

الدرس الرابع - التكاثر في الإنسان.

الدرس الخامس - تابع التكاثر في الإنسان.

الفصل الرابع: «المناعة في الكائنات الحية»

الدرس الأول - المناعة في النبات.

الدرس الثاني - المناعة في الإنسان.

الدرس الثالث - آلية عمل الجهاز المناعي في الإنسان.

الباب الثاني: «البيولوجيا الجزيئية»

الفصل الأول: الحمض النووي DNA والمعلومات الوراثية

الدرس الأول - جهود العلماء المعرفة المادة الوراثية للكائن الحي.

الدرس الثاني - الحمض النووي DNA3.

الدرس الثالث - DNA في أوليات وحقيقيات النواة - تركيب المحتوى الجيني - الطفرات.

الفصل الثاني: (الأحماض النووية وتخليق البروتين)