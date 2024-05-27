ما قصة «صافرة الموت»؟.. تعادل صراخ ألف جثة وتنشر الرعب

صافرة الموت، آلة غريبة بمجرد رؤيتها يرتعد قلبك، الخوف لا ينتج عن رؤية شكلها المريع فقط، لكن الصوت الصادر منها أكثر غرابة تسبب في فقدان بعض الأطفال صوابهم بعد سماعها، فبعد تجربتها مؤخرًا في أحد البرامج التعليمية الأمريكية، فقد الصغار صوابهم ووصف أهاليهم الصوت بأنه يعادل صراخ ألف جثة، تجربة الفضول في البرنامج تحولت لحالة من الهلع، فماذا حدث؟، وما هي صافرة الموت؟.

صافرة الموت تبث الرعب على الهواء

إحدى القنوات التعليمية المخصصة لإجراء التجارب «Action Lab»، نشرت مؤخرًا مقطع فيديو لتجربة حية لصافرة الموت الأزتيكية التي وصفت بأنها تحاكي صراخ ألف جثة، وظهرت صورة الصافرة ثلاثية الأبعاد في البرنامج؛ الأمر الذي بث الرعب في قلوب الأطفال وانتشرت شكاوى عائلاتهم، فكتبت إحدى الأمهات على صفحة القناة على يوتيوب: «الصوت أكثر رعبًا من عواء الذئب ومريع حتى لأشجع عشاق أفلام الرعب»، بينما كتبت أم أخرى: «ابنتي تعاني من حالة نفسية سيئة جدًا بعد سماع تجربة الصافرة، لن أسامحكم»، وفق صحيفة «ديلي ميل».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قالت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، إن بعض الأصوات لها ترددات معينة تؤثر على الحالة النفسية بشكل أو بآخر، والأصوات التي أصدرتها الصافرة كان لها طابع سلبي.

حكاية صافرت الموت

مقدم البرنامج جيمس جيه أورجيل، قال إنه في عام 1999، تم العثور على صافرة الموت الأصلية للأزتك وهي «حضارة ومن الشعوب الأصلية في الأمريكتين»، في يد هيكل عظمي مقطوع الرأس أثناء التنقيب في معبد الأزتك في مكسيكو سيتي، اعتقد علماء الآثار في البداية أن الصافرة لا بد أن تكون لعبة ما، ولم يفكروا كثيرًا في الأمر، ولسبب ما بعد مرور 15 عامًا قام أحد العلماء بتفجير الحفرة الموجودة في الجزء العلوي من المعبد وخرج الصوت المرعب: «كان اكتشافًا مذهلاً لأنه بدا وكأنه إنسان يصرخ».

على الرغم من أن الغرض الدقيق لصافرة الموت قد ضاع في التاريخ، إلا أن بعض الخبراء اعتقدوا أن الأزتيك ربما استخدموا الضجيج لمساعدة أرواح الناس على السفر إلى الحياة الآخرة عندما يتم التضحية بهم، وربما تم دفن الهيكل العظمي الأصلي مع الجهاز كحماية لإخافة الأرواح الشريرة عند مغادرتها هذا العالم، ونظريات تشير إلى أن صافرة الموت استخدمت للتغطية على صراخ الضحايا، أما الصافرة نفسها تم تصميمها على شكل هيكل جمجمة يصدر صوتا مرعبا عند النفخ فيه.