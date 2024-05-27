محافظ الشرقية يُسلم ملابس الإحرام وتأشيرات السفر لحجاج الجمعيات

سلّم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ملابس الإحرام وتأشيرات السفر الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي موسم 1445 هـ - 2024م، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أداء الفريضة بكل سهولة ويسر

وهنأ محافظ الشرقية الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيًا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، وطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن.

تذليل كافة العقبات أمام الحجاج

ووجه محافظ الشرقية، المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات الأهلية بتذليل كافة العقبات أمامهم ومساعدتهم في أداء مناسك الحج، مطالباً ببذل أقصى جهد لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما أوصى الحجاج بالتمتع بالرحلة المباركة واتباع الإرشادات والتعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني والتي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم خلال أدائهم للشعائر الدينية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام 1445هـ -2024م بلغ ( 312 ) حاجا على مستوى محافظة الشرقية، بجانب اختيار 7 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام لتذليل كافة العقبات ومساعدتهم في تأدية مناسك الحج.