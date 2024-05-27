متحدث «الوزراء»: الدولة عازمة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اليوم، كان هناك مجموعة من الرسائل المهمة، موضحا أنه بدأ بالتأكيد على أهمية التطوير في الأربعة قطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري والتي تحمل فرصا واعدة للاقتصاد، مشيرا إلى أن القطاعات هي «الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة».

الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر أشار إلى أن الدولة عازمة على الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه أوضح التحديات الملقاة على عاتق الاقتصاد المصري.

حجم الدعم المقدم للمواطن المصري

وتابع أن رئيس الوزراء أكد على إدراكه التام لحجم الأعباء الملقاة على المواطن المصري، ولكن في ذات الوقت حرص جيدا على توضيح أن الدولة تتعامل بكل جدية مع تلك الأعباء، وأوضح حجم الدعم المقدم للمواطن المصري سواء في رغيف الخبز أو الكهرباء والبترول.