عضو بـ«النواب»: جهود كبيرة للحوار الوطني لدعم جهود الدولة في الملف الاقتصادي

قالت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هذه الحالة تستهدف فى المقام الأول مصلحة الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، وعلى مدار الفترة الأخيرة كان للحوار الوطني دور عظيم في دعم الحياة السياسية إثراء الحياة الحزبية بصورة كبيرة فى ظل الجمهورية الجديدة.

أشارت النائبة سحر صدقي، في بيان، إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطني لوضع تصور اقتصادي بنهاية عام 2024 يؤكد الدور الكبير الذي بذله ولا يزال الحوار الوطني خلال الفترة الأخيرة لدعم جهود الدولة فى الملف الاقتصادي، خاصة أن الحوار يضم كل أطياف المجتمع المصري، إذ لم يتوقف التنوع الذي تشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

أضافت أن الحوار الوطني سبق أن استجاب لدعوة رئيس الجمهورية بشأن مناقشة المحور الاقتصادي، وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادي رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار.