«أنا سِبت القلم يا نبيل».. الأيام الأخيرة لـ«أيقونة الدراما» أسامة أنور عكاشة

العديد من الأعمال الدرامية، لا تزال راسخة في أذهان الناس، من «زيزينيا» إلى «السيالة» التي قدم عفاريتها على شاشة الدراما، ستجد وراءها اسم أسامة أنور عكاشة، تحل اليوم ذكرى وفاته الـ 14، وتخليدًا لذكراه قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيلمًا وثائقياً عنه، كشفت ابنته من خلاله اللحظة التي تخلى فيها عن الكتابة.

كيف ترك «عكاشة» القلم؟

كانت الكتابة بالنسبة له هو الهواء الذي يتنفسه، رغم الإعياء الشديد الذي أصابه قبل يومين من الرحيل، إلا أنه كان يتمسك بالجلوس على مكتبه والانغماس في الكتابة، وبحسب حديث ابنته «نسرين» في الفيلم الوثائقي، هو خطه بدى عليه التغير بسبب المرض «خطه كان متأثر بسبب إنه تعبان، كان كل شوية يقوم ويرجع تاني يحاول، لحد ما في لحظة ساب كل حاجة وريح على الكنبة، وكلموا الأستاذ نبيل الحلفاوي عشان يسأل عليه، قاله أنا سبت القلم يا نبيل خلاص».

مفاجأة راجعين يا هوى

تفاجأ جمهور ومحبو أسامة أنور عكاشة، بمشاركته في رمضان 2022، من خلال مسلسل «راجعين يا هوى»، وهو مسلسل إذاعي وأعيد تقديمه على التليفزيون مرة أخرى، وكان من بطولة خالد النبوي ونور اللبنانية، وروت «نسرين» ابنة الكاتب الكبير، موقفا غريبا من خالد النبوي عند حضوره لمنزل والدها للاتفاق على هذا العمل «هو طلب يدخل مكتب بابا، من أول ما دخل المكتب، كان باين كأنه تايه في ذكرياته مع بابا، وأنا شايلة على رأسي إن هو قدم بابا بالحب ده، وأكيد بابا حاسس بده»

أهم أعمال أسامة أنور عكاشة

- زيزينيا

- ليالي الحلمية

- الحب وأشياء أخرى

- ضمير أبلة حكمت

- عفاريت السيالة

- كناريا وشركاه

- الرايا البيضة

- الشهد والدموع

كما قدم العديد من الأعمال السينمائية ويعد أبرزها دماء على الأسفلت، وكتيبة الإعدام.