كبير الباحثين بـ«المصري للفكر»: رد أمريكا على مجزرة مخيمات الإيواء «غريب»

قال محمد مرعي، كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر لإسرائيل، والتي وفرّت أكبر دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري لإسرائيل، ولم تقدمه لأي دولة في التاريخ، مشددًا على أن رد فعل أمريكا على مجزرة مخيم الإيواء، كان غريبًا.

وشدد «مرعي»، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الموقف الأمريكي فارقًا وموقف أمريكا المعلن هو وضع خط أحمر أمام إسرائيل في تنفيذ عملية عسكرية برفح الفلسطينية.

وأكّد أنه وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي فأنّ أمريكا تدرس ما إذا كانت إسرائيل خالفت الخط الأحمر أم لا، وهو موقف غريب، موضحًا أن قصف مخيم الإيواء برفح الفلسطينية هو استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال.

جريمة أدانتها الأمم المتحدة

وأشار إلى أننا أمام جريمة أدانتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والرئيس الفرنسي، والعالم كان شاهدًا على جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي الآن أمام اختبار كبير أمام الأطراف الدولية والإقليمية، موضحًا أن القرار الصادر الجمعة الماضية من قبل محكمة العدل الدولية، لاقى انتقادًا من الولايات المتحدة الأمريكية.