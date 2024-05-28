بعد خسارته من العين.. يوكوهاما يسعى لمصالحة جماهيره بالدوري الياباني

يستضيف يوكوهاما إف مارينوس، نظيره كاشيوا ريسول، على ملعب «نيسان»، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل يوكوهاما إف مارينوس، مباراة بخسارة لقب بطولة دوري أبطال آسيا، أمام العين الإماراتي، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3، ليحصد «الزعيم»، اللقب الثاني بدوري أبطال آسيا في تاريخه.

ويحتل يوكوهاما إف مارينوس، المركز الـ14 ببطولة الدوري الياياني لكرة القدم «جيه 1» برصيد 17 نقطة

تعادل إيجابي بين ريسول وبالدوري يالياباني

وفي المقابل، يخوض كاشيوا ريسول، مباراة يوكوهاما إف مارينوس، بتعادل إيجابي مع كاواساكي فرونتالي بنتيجة 1-1 على ملعب «ملعب تودوروكي»، بالجولة الـ16 لبطولة الدوري الياباني لكرة القدم «جيه 1»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 22 بالمركز العاشر.