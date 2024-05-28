تداول 13 ألف طن بضائع متنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفتها 10 سفن، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 810 شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 263 شاحنة و65 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 547 شاحنة و25 سيارة.

تداول 3200 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا، وغادرت ثلاث سفن بوسيدون إكسبريس، الحرية 1 وسيناء، كما تم تداول 3200 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2845 راكب بموانيها.