120 ألف وظيفة جديدة في 3 قطاعات بالموازنة العامة.. أبرزها المعلمين 

تستهدف الموازنة العامة الجديدة 2024-2025 توفير فرص عمل جديدة في عدد من القطاعات المختلفة والمهمة، وذلك لتقليل معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب؛ ضمن جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتضمنت الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، تعيين 120 ألف مواطن، وذلك في 3 قطاعات مختلفة، وفقا لما قاله النائب ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

120 ألف فرصة عمل

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أنَّ القطاعات التي سيتمّ فيها تعيين 120 ألف مواطن ضمن الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، هي: «التعليم، المهن الطبية، والعاملين بالجهات الإدارية»، بينما قطاع التعليم هو صاحب النصيب الأكبر في فرص العمل، إذ تمّ تخصيص 6.6 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لهذه الوظائف.

80 ألف وظيفة للمعلمين

وبحسب رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب فسيكون نصيب قطاع التعليم من الـ120 ألف فرصة عمل، هو 80 ألف وظيفة، سيتم تقسيمها بنحو 30 ألف فرصة عمل للمعلمين أصحاب قرار تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وباقي الوظائف التي هي 50 ألف وظيفة سيتمّ توزيعها على المعلمين بنظام التعاقد والمحالين على المعاش.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تطبيق الموازنة الجديدة في أول يوليو المقبل، على أن تكون أجور الرواتب المتاحة لا تقل عن 6 آلاف جنيه وهو الحد الأدنى للأجور.