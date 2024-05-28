«الضرائب» تطالب الممولين بسرعة إصدار الفواتير الإلكترونية 

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إحالة عدد من الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة، وفقا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأضافت في بيان لها، أن الشركات التي جرى إحالتها للنيابة هي شركات صدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلتين السابعة والثامنة، ولم تلتزم بالتسجيل بالمنظومة.

وأشارت إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة يجرى التحقق من تقديم الدعم الفني اللازم للممول، وإرسال رسائل تحذيرية وإيميلات، بالإضافة إلى إرسال خطابات بعلم الوصول للتنبيه والتحذير قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة عدم استجابة تلك الشركات تحال للنيابة.

وشددت على استمرار المصلحة في اتخاذ إجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات التي لا تلتزم بالتسجيل، وإصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعا.

إصدار فواتير ضريبية إلكترونية

وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وسرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية على المنظومة، حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، موضحًة أن المصلحة تقدم الدعم الفني للممولين للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم المختلفة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية.