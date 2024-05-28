«التضامن»: مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» وصل إلى 50 ألف أسرة 

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» المنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وصل إلى 50 ألف أسرة 11% منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحة أن المشروع يخص تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومبادرات التنمية المجتمعية.

الوصول إلى 85 جمعية أهلية

وقالت «القباج» على هامش الإعلان عن مرحلة جديدة بالمشروع، إنه تم الوصول إلى 85 جمعية أهلية لبناء القدرات، موضحة أن المشروع مختص بالعدالة نحو النساء والمساواة بين النوع الاجتماعي وذي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع والشباب وإعطائهم فرص متنوعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «دعم قدرات المجتمع الأهلي» يوفر وسائل عدة لعقد مبادرات اجتماعية واقتصادية وسبل المتابعة والتقييم، فضلاً عن رصد الإنجازات بشكل مُميكن وشفاف به كثير من قواعد الحوكمة، موضحة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للجمعيات الأهلية «الوسط والصغيرة» التي تعمل في المناطق البعيدة والريفية والمطورة: «هم الأقرب للمجتمع والأكثر تداولاً».

الرائدات الاجتماعيات

وأشارت نيفين القباج، إلى أن الرائدات الاجتماعيات أداة للوصول إلى المجتمع المحلية، مؤكدة أن مشروع دعم القدرات يستهدف تغيير الوعي نحو دمج مختلف الفئات في المجتمعات بالتواصل المجتمعي: «هدفنا رسالة تكون ملائمة لثقافة وتعليم الناس»، لافته إلى أن الوزارة تستهدف الاستثمار في البشر.