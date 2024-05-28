«الإحصاء»: زيادة أعمار الإناث في مصر إلى 74 عاما.. وثبوت معدلات الخصوبة

كشف تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن صحة المرأة، انخفاض معدلات الوفيات بين الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 50 % بين عامي 2017 إلى 2022، حيث بلغت 4.2 % في 2022 مقابل 8.9 % 2017، كما انخفضت سبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4% عام 2017 إلى 5.4% عام 2022.

ثبوت معدلات الخصوبة بين الاناث في العالم

أوضح التقرير الإحصائي، ثبوت معدلات الخصوبة بين الاناث في العالم، بين عامي 2023 و2024 ،حيث سجل المعدل الإجمالي للخصوبة لكل امرأة في العالم 2.3 %.

أضاف التقرير أن تنمية صحة المرأة عالميا، شهد تطورا ملحوظا حيث ارتفع متوسط معدل الأعمار لدي السيدات إلى 76 عاما، بينما ارتفع متوسط الأعمار لهن في مصر إلى 74.1 عاما في 2024 مقابل 72.3 عاما في2021.

ولفت التقرير إلى أن 65 % من السيدات في الفترة العمرية من 15- 49 عاما، على مستوى العالم يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الأسرة، و59 % نسب السيدات المتزوجات في سن 15- 49 عاما على مستوى العالم يستخدمن أي وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، و11% نسبة السيدات المتزوجات في سن من 15- 49 عاما على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة.

معدل الإنـجاب الكلي لعام 2022

أوضح أن معدل الإنـجاب الكلى، بلغ 2.76 مولود لكل سيدة وفقاً لبيانات نشرة المواليد والوفيات 2022، وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التي تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

أشار التقرير إلى أنه ،وفقاً لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية في 2021، فقد تبين ارتفاع نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب لتصل إلى حوالي 97% مقارنةً بعام 2014 والتي كانت نسبتها 90%، بينما ارتفعت أيضاً نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية الحمل على يد طبيب حسب محل الإقامة عن عام 2014، حيث احتل حضر الوجه البحري أعلى ارتفاع وكانت النسبة 98.7%، وبمقارنة عامي 2021 و 2014 كان أعلى مقدار زيادة من نصيب ريف الوجه القبلي بزيادة قدرها 12.3%.

%64 من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة

أضاف أنه بالنسبة للاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة كانت النسبة الأكبر للسيدات المتزوجات حالياً ويستخدمن وسائل تنظيم حديثة بنسبة 64.7 % وكان اللولب أكثر استخداماً بنسبة 29.4% ويليه الحبوب والحقن بنسب (19.5 %، 10.2 على التوالي)، وكانت نسبة ضئيلة جداً من السيدات يستخدمن حالياً وسائل تقليدية أقل من 2 %.

وأوضح التقرير انخفاض نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر 15-49سنة وتم ختانهن لتصل حوالى إلى 86% في عام 2021 مقارنةً بعام 2014 التي كانت نسبتها 92.3%.

أكد انخفاض نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49 سنة) وتم ختانهن في كل من الحضر والريف مقارنةً بعام 2014 حيث انخفضت في الحضر من 86.3% عام 2014 إلى 79.2% عام 2021 بانخفاض قدره 7.1 % بينما في الريف انخفضت النسبة من 95.4% عام 2014 إلى 89.5% عام 2021 بمقدار انخفاض 5.9% مما يدل على تراجع ممارسة الختان بالمناطق الريفية.