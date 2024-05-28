مؤتمر التأهيل الوظيفي بـ«الإدارية» يناقش الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني.

وشهد المؤتمر، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضور وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات المصرية، وخبراء التعليم العالي والإرشاد المهني من مصر والعالم.

مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بين مراكز التطوير المهني المختلفة، واستعراض أهم الإنجازات في مجال التأهيل الوظيفي، والخروج بتصور مُستقبلي لدور مراكز التوظيف.

وشهدت جلسات المؤتمر تسليط الضوء على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرارية مراكز التطوير المهني، والتوازن بين العمل والحياة لأعضاء مراكز التطوير المهني.

ويُعدّ مؤتمر التأهيل الوظيفي خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين.