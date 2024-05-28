تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»

كشفت نقابة الممثلين في لبنان عن مكان وموعد جنازة الفنان الراحل فؤاد شرف الدين، وذلك خلال منشور عبر الحساب الرسمي للنقابة على «فيسبوك»، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل ويواري جسده الثرى في تمام الساعة الثالثة من بعد غدا الأربعاء 29 مايو في روضة الشهيدين.

وكشف أسامة شعبان، عبر الصفحة الرسمية لنقابة الممثلين اللبنانيين، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان فؤاد شرف، حيث كان يخضع للعلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس، قائلا: « فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون حيث كان يتعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصًا ان كل من يعرفه يعلم تمامًا مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن».

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وأوضح : «النجم الكبير كان قبل فترة بسيطة قد دخل الى المستشفى بسبب بعض الالام في الكلى وتماثل للشفاء، وبعدها انتكست صحته وتبين انه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال في مستشفى (سيدة لبنان) وقبل دخوله الى غرفة العمليات كانت معنوياته عالية جدا».

وأضاف: «وبعد العملية تماثل للشفاء وغادر إلى منزله إلا أن حالته ساءت فجأة وفقد الكثير من دمه وتم إدخاله مجددًا إلى مستشفى هارون حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن بخضع غدًا لعدد من التحاليل والاشعة لكن المنية وافته».