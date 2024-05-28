«بيطري القاهرة»: ضبط 9 أطنان لحوم حمراء وكبدة غير صالحة للاستهلاك

أعلن الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، ضبط 9 أطنان لحوم حمراء، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك، و600 كيلوجرام مضبوطات مخالفة للمواصفات، و3.5 طن لحوم بيضاء، ضمن حملات تموينية مكثفة على محال اللحوم والمجازر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 43 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

بتكثيف الحملات على محال بيع اللحوم والأسماك

ومن جانبه، شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في بيان، على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للأسواق.